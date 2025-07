Wechsel von DFB-Stürmer zu Eintracht Frankfurt wohl fix

Eintracht Frankfurt darf sich wohl in Kürze über einen neuen Stürmer freuen.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, soll Mainz-Stürmer Jonathan Burkardt vor einem Wechsel nach Hessen stehen. Die beiden Klubs sollen sich inzwischen über einen Transfer einig sein und die Ablösemodalitäten geklärt haben.

Frankfurt soll bereit sein, den DFB-Nationalstürmer für eine Summe von 23 Millionen Euro loszueisen. In Frankfurt soll der 24-Jährige einen Vertrag bis 2030 unterschreiben und die Offensivposition neben Hugo Ekitike einnehmen. Der Medizincheck soll noch am Freitag stattfinden, der Transfer könnte im Anschluss offiziell gemacht werden.

Burkardt wechselte 2014 in die Mainzer Jugend. Für die "Nullfünfer" absolvierte er 144 Pflichtspiele. Dabei erzielte der dreimalige deutsche Nationalspieler 44 Tore und bereitete 14 weitere vor.

🚨🦅 BREAKING | Jonathan Burkardt to Eintracht Frankfurt is considered a done deal!



Full agreement with Mainz 05 has now been reached. The 24 y/o striker will sign a top contract until 2030, as reported. Transfer fee: up to €23m all-in. Medical and announcement today. #SGE… pic.twitter.com/M7LZIfl4CQ