VfL Wolfsburg trifft Trainerentscheidung

Der Klub von ÖFB-Legionär Wimmer steckt aktuell tief in der Krise. Auf der Trainerposition wurde nun (vorerst) eine Entscheidung getroffen.

VfL Wolfsburg trifft Trainerentscheidung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Der VfL Wolfsburg steckt aktuell in einer der schwierigsten sportlichen Situationen seiner Bundesliga-Geschichte.

Der Klub von ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer liegt nach 24 Spieltagen auf dem 17. Tabellenplatz. Damit könnten die Wolfsburger zum ersten Mal seit dem Bundesliga-Aufsteig vor 29 Jahren wieder absteigen.

Letzte Chance für Bauer?

Deswegen gab es zuletzt immer wieder Gerüchte über einen Trainerwechsel in der VW-Stadt. Doch wie der "Kicker" nun berichtet, soll der aktuelle Cheftrainer Daniel Bauer noch eine letzte Chance bekommen.

Demnach haben die Verantwortlich in Wolfsburg entschieden, dass Bauer zumindest noch kommendes Wochenende gegen den Hamburger SV (Samstag 15:30 Uhr im Live-Ticker) auf der Bank sitzen soll.

