NEWS

Vertrag läuft aus: Verlängert BVB mit seinem verletzten Kapitän?

War das Spiel gegen den FC Bayern München der letzte Auftritt von Emre Can im BVB-Trikot? Lars Ricken äußert sich dazu.

Vertrag läuft aus: Verlängert BVB mit seinem verletzten Kapitän? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im deutschen Klassiker hat sich BVB-Kapitän Emre Can nach einem Zusammenstoß mit ÖFB-Star Konrad Laimer einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.

Der Vertrag des ehemaligen Jugendspielers des FC Bayern läuft in Dortmund aus. Es stellt sich die Frage, ob der 32-Jährige auch kommende Saison noch in Schwarz-Gelb auflaufen wird.

Interesse seitens der Borussen dürfte es geben. "Wir haben eine enorme Wertschätzung für Emre", sagt Dortmunds Sportgeschäftsführer Lars Ricken.

Can führte BVB ins CL-Finale

Seit 2023 ist Can Kapitän des Klubs. "Er ist nicht nur unter Niko Kovac, sondern auch unter Nuri Sahin und Edin Terzic schon der unumstrittene Kapitän unserer Mannschaft gewesen. Mit welcher Verantwortung er sich um seine Mitspieler kümmert, ist beeindruckend", meint der CL-Finaltorschütze von 1997.

2024 führte Emre Can den BVB bis ins Finale der UEFA Champions League, 2023 verpasste er - damals noch nicht Kapitän - mit dem Verein die Meisterschaft nur knapp.

Mehr zum Thema

Gelungener Deal: Freund soll Upamecano überzeugt haben

Gelungener Deal: Freund soll Upamecano überzeugt haben

Deutsche Bundesliga
2
Nach Leihabbruch: Ex-Sturm-Profi ohne Einsatz für Leverkusen

Nach Leihabbruch: Ex-Sturm-Profi ohne Einsatz für Leverkusen

Deutsche Bundesliga
6
Gladbach: Ex-Salzburg-Boss Schröder krempelt ordentlich um

Gladbach: Ex-Salzburg-Boss Schröder krempelt ordentlich um

Deutsche Bundesliga
2
Leverkusen zittert sich zu Arbeitssieg beim HSV

Leverkusen zittert sich zu Arbeitssieg beim HSV

Deutsche Bundesliga
"Unverzichtbar" - VfL Wolfsburg verlängert mit ÖFB-Legionär

"Unverzichtbar" - VfL Wolfsburg verlängert mit ÖFB-Legionär

Deutsche Bundesliga
8
Aus der Premier League: Neuer Interessent für Baumgartner

Aus der Premier League: Neuer Interessent für Baumgartner

Deutsche Bundesliga
8
Stillstand bei Verhandlungen! Platzt die Verlängerung von Laimer?

Stillstand bei Verhandlungen! Platzt die Verlängerung von Laimer?

Deutsche Bundesliga
27

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Borussia Dortmund Emre Can