Vertrag läuft aus: Verlängert BVB mit seinem verletzten Kapitän?

Im deutschen Klassiker hat sich BVB-Kapitän Emre Can nach einem Zusammenstoß mit ÖFB-Star Konrad Laimer einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.

Der Vertrag des ehemaligen Jugendspielers des FC Bayern läuft in Dortmund aus. Es stellt sich die Frage, ob der 32-Jährige auch kommende Saison noch in Schwarz-Gelb auflaufen wird.

Interesse seitens der Borussen dürfte es geben. "Wir haben eine enorme Wertschätzung für Emre", sagt Dortmunds Sportgeschäftsführer Lars Ricken.

Can führte BVB ins CL-Finale

Seit 2023 ist Can Kapitän des Klubs. "Er ist nicht nur unter Niko Kovac, sondern auch unter Nuri Sahin und Edin Terzic schon der unumstrittene Kapitän unserer Mannschaft gewesen. Mit welcher Verantwortung er sich um seine Mitspieler kümmert, ist beeindruckend", meint der CL-Finaltorschütze von 1997.

2024 führte Emre Can den BVB bis ins Finale der UEFA Champions League, 2023 verpasste er - damals noch nicht Kapitän - mit dem Verein die Meisterschaft nur knapp.