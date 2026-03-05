Im Oktober zog Rouven Schröder nach weniger als einem Jahr einen Schlussstrich hinter seine Aufgabe beim FC Red Bull Salzburg. Der Deutsche wechselte als "Head of Sports" zu Borussia Mönchengladbach.

Bei den "Fohlen" krempelt er die Führungsstruktur jetzt ordentlich um. Mirko Sandmöller verbleibt als NLZ-Leiter, ansonsten ändert sich viel, wie unter anderem der "kicker" berichtet.

Ein Abgang im Sommer

Seit Anfang März ist mit Andre Hechelmann ein neuer Mann als Direktor Scouting und Recruitment angestellt. Zu ihm gesellt sich Christoph Menke-Salz als Direktor Lizenz/Administration, zuvor arbeitete dieser als Direktor Digitalisierung.

Steffen Korell (zuvor Direktor Scouting) agiert nun als strategischer Berater. David Zibung (Sportkoordinator Lizenz) wird den Klub im Sommer verlassen, ihm sei im Zuge der Umstrukturierung eine neue Aufgabe angeboten worden, die er abgelehnt habe.