Nach Leihabbruch: Ex-Sturm-Profi ohne Einsatz für Leverkusen

Tim Oermann konnte in der ADMIRAL Bundesliga als Leihspieler im Dress von Meister Sturm Graz überzeugen.

Bitter für die Steirer: Im Winter entschied sich Bayer Leverkusen, den jungen Deutschen frühzeitig zurückzuholen und die Leihe abzubrechen.

Ohne Einsatz seit Rückkehr

Seit seiner Rückkehr nach Leverkusen wartet der 22-Jährige aber auf einen Einsatz, und das, obwohl die Leverkusener mit der CL-Zwischenrunde auch englische Wochen hinter sich haben.

Bayer-Coach gibt Hoffnung

Bayer-Coach Kasper Hjulmand äußert sich jetzt zur Situation des Spielers. "Er macht es sehr gut im Training, hat eine gute Persönlichkeit und ist sehr aufmerksam", wird der Däne von "Reviersport" zitiert.

Er habe kein Problem, mit Oermann zu spielen. "In der nächsten Phase kommt auch Spielzeit für Tim, da bin ich sehr sicher", so der Leverkusen-Cheftrainer. In der Königsklasse ist die Mannschaft weiter vertreten. Im Achtelfinale wartet Arsenal.