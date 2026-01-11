Laimer-Assist! Bayern fügt Wolfsburg höchste Bundesliga-Pleite zu

Der FC Bayern München ist auch im Jahr 2026 nicht zu stoppen.

Zum Abschluss des 16. Spieltags der deutschen Bundesliga demontiert der Rekordmeister den VfL Wolfsburg mit 8:1, was den höchsten Sieg in dieser Saison bedeutet.

ÖFB-Legionär Konrad Laimer bereitet das 3:1 auf Olise vor, steht damit bewerbsübergreifend bei zehn Scorern. Auf der Gegenseite steht mit Patrick Wimmer ebenfalls ein Österreicher in der Startelf. Dieser kann bis zu seiner Auswechslung (64. Minute) aber keine Akzente setzen.

Eigentor zur Führung, rascher Ausgleich

Ein unglückliches Eigentor von Fischer bringt die Bayern in Führung. Doch der VfL Wolfsburg zeigt eine Reaktion: Pejcinovic erzielt nach einer Vorlage von Majer den überraschenden 1:1-Ausgleich.

Kurz keimt bei den "Wölfen" Hoffnung auf, doch die Bayern schlagen noch vor dem Pausenpfiff durch einen Kopfballtreffer von Diaz zurück, der von Olise perfekt in Szene gesetzt wird. Mit einer knappen 2:1-Führung für die Hausherren geht es in die Kabinen.

Die zweite Hälfte: Ein Albtraum in Grün-Weiß

Was nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Reichel geschieht, ist eine Demonstration der Stärke auf der einen und ein Totalzusammenbruch auf der anderen Seite.

Der Rekordmeister verwandelt dieses Spiel in ein Torfestival: Olise erhöht nach einer schönen Einzelaktion und Vorarbeit von Konrad Laimer auf 3:1. Nur wenig später lenkt mit Jenz der zweite Wolfsburger den Ball zum 4:1 ins eigene Tor

Der eingewechselte Guerreiro (68.) und Kane (69.) das Ergebnis binnen weniger Minuten auf 6:1. Olise schnürt mit seinem zweiten Treffer des Tages, erneut nach Zuspiel von Diaz, das 7:1.

Den Schlusspunkt setzt der ebenfalls eingewechselte Goretzka mit dem 8:1 nach Assist von Tah.

Höchste Niederlage in der Wolfsburger Bundesliga-Historie

Die Statistik des Grauens aus Wolfsburger Sicht untermauert die Dominanz der Münchner: 61 Prozent Ballbesitz, 10:3 Schüsse aufs Tor und 6:2 Eckbälle sprechen eine mehr als deutliche Sprache.

Am Ende steht eine der höchsten Niederlagen der jüngeren Vereinsgeschichte. In der Bundesliga verlor Wolfsburg noch nie so deutlich, bislang waren 0:6-Pleiten gegen Bayern bzw. Dortmund die Negativ-Höhepunkte.