Irre! Flamengo feuert Filipe Luis nach 8:0-Sieg

Filipe Luis galt seit über einem Jahr als das nächste große Trainer-Talent aus Brasilien.

Im Alter von 39 Jahren übernahm der ehemalige Atlético- und Chelsea-Kicker erstmals ein Profiteam. Schon in seiner Premierensaison gewann er den brasilianischen Pokal. Ein Jahr später folgten sechs (!) weitere Titel, inklusive der brasilianischen Meisterschaft und der Copa Libertadores.

Trennung nach Finaleinzug

Im Halbfinal-Rückspiel der Staatsmeisterschaft von Rio setzte sich Flamengo mit 8:0 gegen Madureiro durch und zog ins Finale ein. Nur ein paar Minuten später war Luis' Amtszeit aber schon beendet.

Der Grund für die Trennung soll der schwache Saisonstart in der Campeonato Brasileiro Serie A gewesen sein, in drei Spielen holte Flamengo vier Punkte. Dazu setzte es zuletzt zwei Finalniederlagen (südamerikanischer Supercup, brasilianischer Supercup).

Darüber hinaus dürften auch die Vertragsverhandlungen mit Luis gestockt haben.