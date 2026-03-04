NEWS

Irre! Flamengo feuert Filipe Luis nach 8:0-Sieg

Der Ex-Chelsea-Spieler holte sechs Titel in der letzten Saison und gewann kurz vor seiner Entlassung mit 8:0 im Halbfinale der Staatsmeisterschaften.

Irre! Flamengo feuert Filipe Luis nach 8:0-Sieg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Filipe Luis galt seit über einem Jahr als das nächste große Trainer-Talent aus Brasilien.

Im Alter von 39 Jahren übernahm der ehemalige Atlético- und Chelsea-Kicker erstmals ein Profiteam. Schon in seiner Premierensaison gewann er den brasilianischen Pokal. Ein Jahr später folgten sechs (!) weitere Titel, inklusive der brasilianischen Meisterschaft und der Copa Libertadores.

Trennung nach Finaleinzug

Im Halbfinal-Rückspiel der Staatsmeisterschaft von Rio setzte sich Flamengo mit 8:0 gegen Madureiro durch und zog ins Finale ein. Nur ein paar Minuten später war Luis' Amtszeit aber schon beendet.

Der Grund für die Trennung soll der schwache Saisonstart in der Campeonato Brasileiro Serie A gewesen sein, in drei Spielen holte Flamengo vier Punkte. Dazu setzte es zuletzt zwei Finalniederlagen (südamerikanischer Supercup, brasilianischer Supercup).

Darüber hinaus dürften auch die Vertragsverhandlungen mit Luis gestockt haben.

Mehr zum Thema

Nach Fan-Eklat in Frankfurt: UEFA sanktioniert Tottenham Hotspur

Nach Fan-Eklat in Frankfurt: UEFA sanktioniert Tottenham Hotspur

Premier League
1
Müde Coppa-Nullnummer zwischen Como und Inter

Müde Coppa-Nullnummer zwischen Como und Inter

International
Wolves schocken Liverpool in der Nachspielzeit!

Wolves schocken Liverpool in der Nachspielzeit!

Premier League
2
Hoher Sieg reicht Barcelona nicht! Atletico im Copa-Finale

Hoher Sieg reicht Barcelona nicht! Atletico im Copa-Finale

International
1
Al-Nassr gibt Verletzungs-Update zu Cristiano Ronaldo

Al-Nassr gibt Verletzungs-Update zu Cristiano Ronaldo

International
Copa del Rey LIVE: FC Barcelona - Atletico Madrid

Copa del Rey LIVE: FC Barcelona - Atletico Madrid

La Liga
Verletzungsschock! Real-Superstar verpasst WM

Verletzungsschock! Real-Superstar verpasst WM

La Liga
4

Kommentare

Fußball Fußball International Flamengo Flamengo Rio de Janeiro Filipe Luis