NEWS

Müde Coppa-Nullnummer zwischen Como und Inter

Eine Entscheidung fällt damit erst im Rückspiel in Mailand.

Müde Coppa-Nullnummer zwischen Como und Inter Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Hinspiel des Coppa-Halbfinals zwischen Como und Inter endet 0:0 und bringt damit keinen Sieger hervor.

Der Tabellenführer der Serie A gibt keinen einzigen Schuss auf das Tor der Gastgeber ab, Darmian trifft aus spitzem Winkel nur den Pfosten (46.). Die beste Chance des Spiels hat Comos Valle kurz nach der Pause, er verzieht aber (49.).

Das Rückspiel steigt am 22. April in Mailand. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch Lazio Rom und Atalanta Bergamo gegenüber (21:00 Uhr).

Kommentare

Fußball Fußball International Italien (Fußball) Coppa Italia Inter Mailand Como 1907