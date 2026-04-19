Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach BMG FSV Mainz FSV Mainz M05
Endstand
1:1
1:0 , 0:1
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Dank Mwene! Mainz rettet spät einen Punkt in Gladbach

Ein Elfmeter in allerletzter Minute sorgt für den Ausgleich der Mainzer in Gladbach. ÖFB-Legionär Philipp Mwene holt den Strafstoß heraus.

Dank Mwene! Mainz rettet spät einen Punkt in Gladbach Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Zum Abschluss des 30. Spieltags in der deutschen Bundesliga trennen sich Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 mit einem 1:1-Remis.

Dabei jubelt die Borussia aus Gladbach über einen Traumstart. Der US-Amerikaner Joe Scally trifft ins linke untere Eck zur schnellen 1:0-Führung (7.). Daraufhin folgt ein offener Schlagabtausch, der aber in der ersten Hälfte ohne weiteren Treffer bleibt.

Nach dem Seitenwechsel versucht Mainz für den Ausgleich zu sorgen. Ein später Ausgleichstreffer per Kopf von Nelson Weiper wird nach VAR-Überprüfung wegen Abseits aber noch zurückgenommen (88.).

Mwene holt den Strafstoß heraus - Mainz holt das Remis

Dennoch kommt Mainz in der Nachspielzeit zum Ausgleich. ÖFB-Verteidiger Philipp Mwene holt in einem Zweikampf mit Yannik Engelhardt einen Strafstoß heraus (90+6). Nadiem Amiri verwertet den Strafstoß ins linke Eck zum späten 1:1-Endstand.

Aufseiten der Gladbacher wird ÖFB-Legionär Kevin Stöger nach 72 Minuten ausgewechselt. Bei Mainz spielt ÖFB-Verteidiger Stefan Posch durch. Zudem wird eben Philipp Mwene vor seiner spielentscheidenden Aktion nach etwas mehr als einer Stunde für Nikolas Veratschnig eingetauscht (66.).

Damit baut Mainz (34 Punkte) den Vorsprung zum Relegationsplatz und St. Pauli (26) auf acht Zähler aus. Gladbach (31) lässt indes im Abstiegskampf zwei wichtige Punkte liegen.

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