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Offiziell! Ex-RBS-Coach heuert in der Premier League an

Marco Rose kehrt auf die Trainerbank zurück. Den Deutschen zieht es auf die Insel.

Offiziell! Ex-RBS-Coach heuert in der Premier League an Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Marco Rose ist zurück im Trainergeschäft.

Der 49-jährige Deutsche wird neuer Cheftrainer von AFC Bournemouth.

Das verkünden die "Cherries" am Montag offiziell. An der Südküste Englands unterschreibt der ehemalige Salzburg-Coach einen Vertrag bis 2029. Rose übernimmt den Klub im Sommer.

Erste Station außerhalb Österreichs und Deutschlands

In Bournemouth tritt er in die Fußstapfen des Spaniers Andoni Iraola, der seinen Vertrag beim aktuellen Tabellen-Achten nicht verlängern wollte.

Rose war seit seinem Aus bei RB Leipzig im März 2025 ohne Verein. Nach zuletzt drei Deutschland-Engagements bei Borussia Mönchengladbach, dem BVB und RB Leipzig ist es sein erster Job in der Premier League.

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