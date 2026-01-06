Sie spielten für Salzburg und den FC Bayern

Am Dreikönigstag treffen sich Red Bull Salzburg und der FC Bayern München zum Testkracher.

Anlässlich des Aufeinandertreffens lohnt es sich, einen Blick auf die Verbindungen zwischen dem österreichischem Topteam und dem deutschen Rekordmeister zu werfen.

Mit Sportdirektor Christoph Freund, Co-Trainer Rene Maric und den Spielern Dayot Upamecano und Konrad Laimer stehen aktuell vier Ex-Salzburger bei Bayern unter Vertrag. Auch in der Vergangenheit gab es einige prominente Spieler, die bei beiden Klubs spielten.

LAOLA1 listet die Spieler auf, die bei beiden Teams unter Vertrag standen und zumindest bei einer Profi-Mannschaft zum Einsatz kamen.