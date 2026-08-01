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Neue Spieler für Glasner? Zwei Deals stocken derzeit

Bei zwei potenziellen Neuzugängen stehen entscheidende Tage an. Auch die AS Roma mischt bei einem Wunschtransfer von Glasner mit.

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Textquelle: © LAOLA1
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Oliver Glasner hat große Ziele mit seinem neuen Klub Nottingham Forest gesetzt.

Dafür sollen möglichst bald neue Spieler kommen. Nun stehen bei zwei Spielern entscheidende Tage an.

Der Premier-League-Klub arbeitet weiterhin intensiv an einer Verpflichtung von Sporting-Lissabon-Innenverteidiger Ousmane Diomandé.

Die Gespräche zwischen den Vereinen laufen, eine endgültige Einigung steht allerdings noch aus. In den nächsten Tagen soll eine Entscheidung fallen. Das berichtet "Sky"-Experte Florian Plettenberg.

Die Transferpläne von Nottingham Forest

Konkurrenz von der AS Roma

Noch komplizierter gestaltet sich derzeit die Personalie Givairo Read. Die Verhandlungen mit Feyenoord sind aus verschiedenen Gründen zuletzt ins Stocken geraten.

Gleichzeitig macht nun die AS Rom ernst und drängt auf eine Verpflichtung des 20-jährigen Rechtsverteidigers. Feyenoord gilt jedoch als äußerst harter Verhandlungspartner, weshalb eine schnelle Einigung derzeit nicht in Sicht ist.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

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