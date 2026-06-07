Neuer Trainer für ÖFB-Verteidiger

Feyenoord Rotterdam trennt sich von Robin van Persie.

Der 42-Jährige hatte seinen Jugendklub seit Februar 2025 betreut, in der abgelaufenen Eredivisie-Saison wurde der zweite Platz und damit die Qualifikation für die UEFA Champions League erreicht.

Den hohen Ansprüchen der Vereinsführung dürfte dies jedoch nicht genügt haben, der ehemalige Stürmer ist seinen Job vorzeitig los. Sein Vertrag hätte noch für eine weitere Spielzeit gegolten.

Die Personalentscheidung ist die erste große unter dem neuen Technischen Direktor Devy Rigaux und dem neu eingesetzten General Manager Robert Eenhoorn.

Feyenoord hatte zuletzt 2023 die niederländische Meisterschaft gewonnen, damals saß Arne Slot auf der Trainerbank.

Ob Gernot Trauner unter van Persies Nachfolger spielen wird, ist noch unklar. Der Vertrag des ÖFB-Verteidigers läuft Ende Juni aus.