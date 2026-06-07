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Neuzugang für Muslic: Schalke bedient sich wohl bei Absteiger

Der Österreicher bekommt für sein erstes Bundesliga-Jahr einen neuen Mittelfeldspieler.

Neuzugang für Muslic: Schalke bedient sich wohl bei Absteiger Foto: © IMAGO / Sven Simon
Textquelle: © LAOLA1
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Der erste Sommer-Neuzugang von Schalke 04 steht offenbar kurz bevor.

Wie "Sky" berichtet, stehen die "Knappen" unmittelbar vor der Verpflichtung von Satoshi Tanaka.

Demnach haben sich die Gelsenkirchener bereits mit dem 23-jährigen Mittelfeldspieler auf einen Wechsel geeinigt. An seinen aktuellen Klub Düsseldorf soll eine Ablösesumme von rund einer Million Euro fließen.

Ausstiegsklausel ermöglicht geringe Ablösesumme

Der Verein von Trainer Miron Muslic nutzt dabei offenbar eine Ausstiegsklausel, die nach dem Abstieg der Düsseldorfer aus der 2. Bundesliga wirksam wurde.

Tanaka war erst im Jänner vom japanischen Klub Sanfrecce Hiroshima nach Düsseldorf gewechselt. Trotz der schwierigen Saison zählte der Mittelfeldspieler zu den wenigen Lichtblicken im Frühjahr.

Schalke-Party! Muslic wird bei PK durchnässt

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