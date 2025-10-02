Konrad Laimer spielt aktuell seine bisher beste Saison für den FC Bayern München. In seiner dritten Spielzeit beim deutschen Rekordmeister ist der ÖFB-Legionär unumstrittener Stammspieler auf der rechten oder sogar linken Abwehrseite.

Der Salzburger weiß Trainer Vincent Kompany vor allem mit Lauf- und Pressingstärke zu überzeugen. Eine Fähigkeit, die im bayrischen Spielsystem unabdingbar ist. Allerdings zeigt sich Laimer in dieser Saison nicht nur in der Arbeit gegen Ball als wichtige Stütze, auch offensiv ist der ehemalige Leipziger nicht mehr wegzudenken.

In den bisherigen fünf Bundesligaspielen konnte der mittlerweile gelernte Rechtsverteidiger schon ein Tor und zwei Vorlagen beitragen. Doch dass er auf der Assist-Seite erst bei zwei steht, scheint nicht an ihm zu liegen.

Laimer kreativster Bayernspieler

Der 51-fache Teamspieler entpuppt sich bei den Bayern als Spielmacher. Laut dem Statistik-Portal "Squawka" erspielte niemand im Bayern-Kader mehr Großchancen als Laimer.

Allerdings ist der Österreicher nicht nur in München die Nummer eins. Mit 13 kreierten Großchancen hat Laimer sogar in den europäischen Top-fünf-Ligen den Spitzenwert. Hinter ihm folgen Spieler wie Jack Grealish, Pedri und Arda Güler.

Most chances created in Europe's top five leagues in September. 🔑 pic.twitter.com/eFco5zLSVT — Squawka (@Squawka) October 1, 2025

