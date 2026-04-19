Spezielle Premiere für ÖFB-Kicker Chukwuemeka

Für Borussia Dortmund gab es am Samstag nichts zu jubeln. Der BVB unterlag der TSG Hoffenheim nach einem späten Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2 (Spielbericht >>>).

Dafür gab es für ÖFB-Teamspieler Carney Chukwuemeka ein persönliches Erfolgserlebnis. Zum ersten Mal in seiner Karriere durfte der 22-Jährige nämlich ein Profi-Spiel über die gesamte Spieldauer bestreiten.

Ausgerechnet in seinem 100. Pflichtspiel auf Profi-Ebene war es endlich soweit.

Immer ein- oder ausgewechselt

Sein Profi-Debüt gab der in Wien geborene Mittelfeldspieler im Mai 2021 in der Premier League für Aston Villa. Weder in seinen insgesamt 16 Einsätzen für die "Villans", noch in 32 Pflichtspielen für Chelsea oder in seinen ersten 51 Einsätzen für Borussia Dortmund durfte Chukwuemeka durchspielen - bis jetzt.

Auch bei seinen ersten beiden Länderspielen für Österreich in den Freundschaftsspielen gegen Ghana (5:1) und Südkorea (1:0) wurde Chukwuemeka von Teamchef Ralf Rangnick bloß als Joker eingewechselt.