RB Leipzig gewinnt zum ersten Mal in Frankfurt

RB Leipzig gewinnt am 30. Spieltag erstmals in der Bundesliga in Frankfurt bei der Eintracht – nach zuvor neun sieglosen Partien. Das 3:1 ist der vierte Ligasieg in Folge.

Die ÖFB-Legionäre Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner (Kapitän) starten am Samstagabend und spielen durch. Xaver Schlager fehlt Gelb-gesperrt.

In der Anfangsphase kommen beide Teams zu Abschlüssen. Burkardts Versuch fällt zu zentral aus (6.), Diomande verzieht nach einem Tempo-Gegenstoß aus spitzem Winkel (8.).

Danach zielt der junge Ivorer in Diensten der Leipziger besser und besorgt die 1:0-Führung. Der 19-Jährige legt ein Solo entlang der Frankfurter Strafraumgrenze hin, macht einen schnellen Richtungswechsel und trifft durch die aufgehende Lücke ins lange Eck (27.).

Die Eintracht antwortet schnell: Larsson gleicht per Kopf zum 1:1-Pausenstand aus (34.).

Joker Harder macht den Deckel drauf

Die Roten Bullen ziehen die zweite Hälfte dann klar auf ihre Seite und starten mit einem Baumgartner-Schuss in den zweiten Abschnitt, Frankfurt-Keeper Zetterer wirft sich in den Versuch des ÖFB-Stars (47.).

Die Hausherren kommen nur mehr selten vor das RBL-Tor. In der 50. Minute scheitert Höjlund an Leipzig-Schlussmann Vandevoordt.

Die Gäste geben in der Folge den Ton an und gehen durch Nusa mit 2:1 in Führung (70.). SGE-Torhüter Zetterer sieht bei dem Gegentor nicht gut aus. Er ist am Ball dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

RBL-Stürmer Harder sorgt 72 Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem Tor zum 3:1 für die Vorentscheidung (81.). Die Frankfurter stemmen sich in den letzten Minuten zwar nochmal gegen die Heimniederlage, ein weiterer Treffer fällt allerdings nicht.

Leipzig ist nun mit 59 Punkte Dritter, fünf Punkte fehlen auf den zweitplatzierten BVB. Die Eintracht ist mit 42 Zählern Siebenter.