NEWS

Trotz Lawal-Patzer: Genk steht im Europa-League-Achtelfinale

In der Verlängerung liefert ÖFB-Legionär Nikolas Sattlberger den Assist zum entscheidenden Treffer.

Trotz Lawal-Patzer: Genk steht im Europa-League-Achtelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

KRC Genk mit den beiden ÖFB-Legionären Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger steht im Achtelfinale der UEFA Europa League.

Die Belgier müssen zwar in die Verlängerung, können dort aber auf 3:3 stellen. Dank eines 3:1-Sieges im Hinspiel zieht Genk mit einem Gesamtscore von 6:4 in die Runde der letzten 16 ein.

Lawal patzt

Die Hausherren sehen sich zu Beginn einem engagierten Gegner gegenüber, der den Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen muss.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte spielt Lawal einen Abschlag genau in die Füße von Monsef Bakrar, dieser überwindet den österreichischen Torhüter zur 0:1-Führung (45.+2) der Kroaten.

Genk kommt jedoch hellwach aus der Kabine und erzielt kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich, als Bryan Heynen den freistehenden Yira Sor bedient, der zum 1:1 vollendet (51.).

Zagreb dreht auf

Das Spiel nimmt nun an Fahrt auf. Nur sechs Minuten später zeigt Schiedsrichter Felix Zwayer auf den Punkt und Luka Stojkovic verwandelt den Strafstoß sicher zum 1:2 (57.).

Die Kroaten wittern ihre Chance und drängen auf den dritten Treffer, um das Gesamtergebnis auszugleichen. Dies gelingt ihnen eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit: Nach Vorarbeit von Cardoso Pinto Mandume Varela schnürt Stojkovic seinen Doppelpack und stellt auf 1:3 (75.).

Da in der regulären Spielzeit keine weiteren Treffer fallen, geht die Partie in die Verlängerung.

Sattlberger als Wegbereiter

In den zusätzlichen 30 Minuten rücken die österreichischen Legionäre in den Fokus. Hayen bringt in der Schlussphase der regulären Spielzeit Nikolas Sattlberger (82.) für Bangoura.

Dieser Wechsel zahlt sich in der ersten Hälfte der Verlängerung aus: Sattlberger beweist Übersicht und liefert die entscheidende Vorlage für Junya Ito, der den Ball zum erlösenden 2:3 im Tor unterbringt (99.).

Kurz vor dem letzten Seitenwechsel schwächt sich Dinamo Zagreb selbst, als der Doppeltorschütze Luka Stojkovic nach Konsultation des Videoassistenten mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen wird (105.).

In Überzahl kontrolliert Genk das Geschehen und setzt den Schlusspunkt. Jarne Steuckers bedient Daan Heymans, der zum 3:3-Endstand trifft (114.).

