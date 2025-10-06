Suche
    Schlüsselspieler von Österreich-Gegner fällt länger aus

    VFB-Spieler Demirovic muss aufgrund einer Verletzung bis zu acht Wochen pausieren. Auch ein Einsatz gegen Österreich im November ist fraglich.

    Stürmer Ermedin Demirović wird seinem Klub VFB Stuttgart länger fehlen.

    Der 27-Jährige leidet an einer beginnenden Fraktur der Fußwurzel und muss deshalb bis zu acht Wochen pausieren.

    Damit wird der Stürmer mit Sicherheit auch für die anstehenden Länderspiele gegen Zypern und Malta ausfallen. Zudem könnte er bei den abschließenden WM-Qualifikationsspielen Mitte November gegen Rumänien und Österreich fehlen.

    Es wäre ein herber Verlust für Bosnien und Herzegowina im Kampf um die WM-Tickets, die bei einem Spiel mehr derzeit punktgleich mit Österreich auf Platz eins in der Gruppe H liegen. 

    Kommentare