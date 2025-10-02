Suche
    Teamchef Ralf Rangnick aus Spital entlassen

    Der Deutsche ist damit wie geplant beim Lehrgang ab Montag mit von der Partie.

    Teamchef Ralf Rangnick aus Spital entlassen Foto: © GEPA
    Österreichs Teamchef Ralf Rangnick ist am Donnerstag wie geplant aus der Unfallklinik Murnau in Bayern entlassen worden.

    Das bestätigte ein ÖFB-Sprecher der APA. Der Deutsche wird daher auch wie vorgesehen ab Montag den Lehrgang der Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationspartien am 9. Oktober in Wien gegen San Marino und am 12. Oktober in Bukarest gegen Rumänien leiten.

    Rangnick musste sich zuletzt mehreren Operationen am Sprunggelenk unterziehen. Bei einem länger geplanten Eingriff Mitte Juni hatte sich der 67-Jährige einen Krankenhauskeim eingefangen.

    Weil dieser immer größere Probleme machte, befand sich der Nationaltrainer über zwei Wochen lang in Murnau in stationärer Behandlung und musste sich dort auch weiteren Eingriffen unterziehen.

    Keine Sorge um Rangnick:

    Keine Sorge um Rangnick: "Das ist ein harter Hund"

    ÖFB-Nationalteam - A Team

