Die WM-Hoffnungen von Serge Gnabry sind geplatzt.

Bereits in den letzten Tagen wurde nach einer schweren Verletzung des Bayern-Kickers über ein Saison- und damit verbundenes WM-Aus spekuliert. Nun gibt es Gewissheit.

"Was den WM-Traum mit dem DFB-Team angeht ... Der ist für mich leider vorbei", schreibt Gnabry via Instagram. Für den 30-Jährigen sei es nun an der Zeit, sich auf die Genesung zu konzentrieren.

Vor ein paar Tagen wurde ein Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel bei Gnabry diagnostiziert. Der deutsche Teamspieler traf heuer wettbewerbsübergreifend zehn Mal und bereitete elf Tore vor.