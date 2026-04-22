NEWS

"Leider vorbei" - Bayern-Star verpasst die WM fix

In der laufenden Saison gehört er zu den stärksten Offensivspielern Deutschlands, die WM verpasst Serge Gnabry nun verletzungsbedingt.

"Leider vorbei" - Bayern-Star verpasst die WM fix Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die WM-Hoffnungen von Serge Gnabry sind geplatzt.

Bereits in den letzten Tagen wurde nach einer schweren Verletzung des Bayern-Kickers über ein Saison- und damit verbundenes WM-Aus spekuliert. Nun gibt es Gewissheit.

"Was den WM-Traum mit dem DFB-Team angeht ... Der ist für mich leider vorbei", schreibt Gnabry via Instagram. Für den 30-Jährigen sei es nun an der Zeit, sich auf die Genesung zu konzentrieren.

Vor ein paar Tagen wurde ein Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel bei Gnabry diagnostiziert. Der deutsche Teamspieler traf heuer wettbewerbsübergreifend zehn Mal und bereitete elf Tore vor.

Mehr zum Thema

Als Trainer: Bayern holt Champions-League-Sieger zurück

Als Trainer: Bayern holt Champions-League-Sieger zurück

Deutsche Bundesliga
Schicker steht vor Verlängerung mit zwei Foda-Schützlingen

Schicker steht vor Verlängerung mit zwei Foda-Schützlingen

Deutsche Bundesliga
ÖFB-Dauerbrenner Seiwald im Visier internationaler Topklubs

ÖFB-Dauerbrenner Seiwald im Visier internationaler Topklubs

Deutsche Bundesliga
6
Die 15 Spieler mit den meisten Einsätzen für den FC Bayern

Die 15 Spieler mit den meisten Einsätzen für den FC Bayern

International
7
ÖFB-Kicker könnte deutschen Krisenklub im Sommer verlassen

ÖFB-Kicker könnte deutschen Krisenklub im Sommer verlassen

Deutsche Bundesliga
2
Nächster Schritt zum Triple? Kompany rechnet mit "totalem Kampf"

Nächster Schritt zum Triple? Kompany rechnet mit "totalem Kampf"

International
Deutscher Erfolgstrainer im Fokus von Real Madrid

Deutscher Erfolgstrainer im Fokus von Real Madrid

La Liga
4

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Serge Gnabry FIFA WM 2026 FC Bayern München