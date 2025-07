Bundesligist TSG Hoffenheim bindet Innenverteidiger Arthur Chaves langfristig an den Verein.

Die Kraichgauer verlängern das Arbeitspapier mit dem 24-jährigen Brasilianer, der erst im vergangenen Sommer nach Sinsheim wechselte, vorzeitig. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

Chaves ist 2024 für eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro vom portugiesischen Zweitligisten Academico Viseu nach Deutschland gewechselt und kam in seinem ersten Jahr wettbewerbsübergreifend auf 34 Einsätze bei Hoffenheim. Nach leichten Anfangsschwierigkeiten hat er sich im Team von Christian Ilzer mittlerweile als Defensivspieler etabliert.

"Entwicklung noch nicht abgeschlossen"

"Arthur hat sich im vergangenen Jahr hervorragend entwickelt, sich in nur kurzer Zeit in der Bundesliga etabliert und auch in der Europa League mit konstant guten Leistungen Eindruck hinterlassen", wird Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport, in einer Pressemitteilung zitiert.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Arthur mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung klar zu unserem Weg bekannt hat und seine Zukunft hier in Hoffenheim sieht. Wir sind überzeugt davon, dass seine sportliche Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist, noch viel Potenzial in ihm steckt und wir gemeinsam erfolgreich sein werden", so der Österreicher weiter.

