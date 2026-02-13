"Tür nicht zu" - Nagelsmann erörtert Torhüter-Frage beim DFB

Wer steht bei der WM 2026 im Tor der DFB-Nationalmannschaft?

Diese Frage beschäftigt Deutschland seit Monaten. Mit Marc-Andre ter Stegen stand der Nachfolger von Manuel Neuer eigentlich schon bereit. Für lange Zeit musste sich der langjährige Barca-Goalie hinter Neuer anstellen, der erst kürzlich seinen Rücktritt erneut bestätigte.

Comeback bei WM? Neuer gibt klare Antwort >>>

Doch ter Stegen erlitt nach seiner Rückenverletzung den nächsten Rückschlag, diesmal trifft es den Oberschenkel. So agiert Oliver Baumann seit September 2025 als Nummer eins beim DFB.

Nagelsmann "Es gibt drei Fakten"

Zur erneuten Verletzung von ter Stegen sagt DFB-Teamchef Julian Nagelsmann: "Ich mache die Tür jetzt auch nicht zu. Klar: Fakt ist, es ist wieder ein großer Rückschlag für ihn. Es tut mir unfassbar leid für Marc."

Mit dem Keeper sei Nagelsmann in engem Kontakt und freue sich auch über dessen Wechsel zum FC Girona. Im zweiten Spiel kam es allerdings zur Verletzung. "Aus Respekt vor Marc mache ich die Tür nicht ganz zu, weil er generell einfach dran wäre", so Nagelsmann.

Nummer eins steht wohl fest

Dadurch ergeben sich für den Bundestrainer "drei Fakten": "Das eine ist Marc und seine tragische Verletzung. Fakt zwei ist, dass Manu zurückgetreten ist. Und Fakt drei ist, dass Oli eine herausragend gute Saison spielt und es auch bei uns im März herausragend machen wird."

Mit dieser Einschätzung spielt Nagelsmann deutlich darauf an, wer als Nummer eins in die WM gehen wird: "Die drei Fakten sagen, glaube ich, relativ viel aus"