Fix! FC Bayern München verlängert mit Schlüsselspieler

Der monatelange Vertragspoker kommt zu einem Ende.

Wie der FC Bayern München am Freitag verkündet, wird der im Sommer ursprünglich auslaufende Vertrag mit Dayot Upamecano bis Sommer 2030 verlängert.

Top-Verdiener, hohes Handgeld und eine Ausstiegsklausel

"Upa" soll mit der Verlängerung fast zu den Topverdienern beim deutschen Rekordmeister aufgestiegen sein. U.a. berichten "Bild" und "L'Equipe" von einem Bruttojahresgehalt von 20 Millionen Euro. Den gleichen Betrag erhalte der Franzose auch als Unterzeichnungs-Bonus.

Upamecanos Jahresverdienst liege damit knapp unter den Topverdienern Harry Kane, Jamal Musiala und Manuel Neuer (21 bis 25 Mio. Euro).

Darüber hinaus soll sich der Innenverteidiger eine Ausstiegsklausel in den Vertrag geschrieben haben. Diese dürfte bei 65 Millionen Euro liegen und gelte ab Sommer 2027.

Freund: "Zum Weltklasse-Verteidiger entwickelt"

Christoph Freund, Sportdirektor der Bayern, sagt: "Dayot Upamecano bringt eine richtig starke Kombination aus Tempo, Physis und Antizipation in unser Team. Wie er Fußball spielt, passt perfekt zu unserer Spielidee, und er hat sich beim FC Bayern zu einem absoluten Weltklasse-Verteidiger und Führungsspieler entwickelt. Das Paket, das er verkörpert, ist für unseren Kader ungemein wertvoll. Wir sind froh, dass er bei uns bleibt."