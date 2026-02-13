Reaktion auf Krise? Schiedsrichter-Chef kommentiert Konferenz

Novum in der deutschen Bundesliga!

Erstmals überhaupt wird der Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH in der Samstags-Konferenz der Bundesliga live kommentieren. Schiri-Chef Knut Kircher sitzt dabei im Studio von Streaming-Anbieter DAZN und soll seine Einschätzung zu strittigen Szenen abgeben.

Die Maßnahme dürfte als Reaktion auf die zuletzt wieder stärker aufkommende Kritik an dem deutschen Schiriwesen verstanden werden. Allein in am vergangenen Bundesliga-Spieltag kam es zu mehreren strittigen Elfmeterpfiffen.

Kirchner ist seit Juli 2024 Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH. Am 34. Spieltag der Saison 2025/16 leitete er sein letztes Spiel (Bayern-Hannover).