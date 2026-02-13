NEWS

Reaktion auf Krise? Schiedsrichter-Chef kommentiert Konferenz

Der Chef der deutschen Schiris wird erstmals live Stellung zu den Entscheidungen seiner Kollegen beziehen.

Reaktion auf Krise? Schiedsrichter-Chef kommentiert Konferenz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Novum in der deutschen Bundesliga!

Erstmals überhaupt wird der Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH in der Samstags-Konferenz der Bundesliga live kommentieren. Schiri-Chef Knut Kircher sitzt dabei im Studio von Streaming-Anbieter DAZN und soll seine Einschätzung zu strittigen Szenen abgeben.

Die Tabelle der deutschen Bundesliga >>>

Die Maßnahme dürfte als Reaktion auf die zuletzt wieder stärker aufkommende Kritik an dem deutschen Schiriwesen verstanden werden. Allein in am vergangenen Bundesliga-Spieltag kam es zu mehreren strittigen Elfmeterpfiffen.

Kirchner ist seit Juli 2024 Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH. Am 34. Spieltag der Saison 2025/16 leitete er sein letztes Spiel (Bayern-Hannover).

Mehr zum Thema

FC Bayern hat nach wie vor ein Auge auf Woltemade

FC Bayern hat nach wie vor ein Auge auf Woltemade

Deutsche Bundesliga
3
Verbleib in Augsburg? So denkt Gregoritsch über seine Zukunft

Verbleib in Augsburg? So denkt Gregoritsch über seine Zukunft

Deutsche Bundesliga
2
UEFA führt neue Schiedsrichter-Auszeichnung ein

UEFA führt neue Schiedsrichter-Auszeichnung ein

International
2
Verletzungssorgen um ÖFB-Legionär

Verletzungssorgen um ÖFB-Legionär

International
2
Nach Bayern-Pleite: Leipzig-Coach mit scharfer Schiri-Kritik

Nach Bayern-Pleite: Leipzig-Coach mit scharfer Schiri-Kritik

International
7
Arsenal lässt im Titelkampf Punkte liegen

Arsenal lässt im Titelkampf Punkte liegen

Premier League
6
Furiose 45 Minuten! Atletico zerlegt Barca in der Copa

Furiose 45 Minuten! Atletico zerlegt Barca in der Copa

International
14

Kommentare

Schiedsrichter DFB Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball)