Matthäus vergleicht Laimer und Olise mit legendärem Duo

Die Bayern-Legende greift ins höchste Regal, um einen passenden Vergleich für Konrad Laimer und Michael Olise zu finden.

Konrad Laimer ist seit dieser Saison so richtig beim FC Bayern angekommen.

Zwar wurde die Rolle des ÖFB-Stars schon in der Vorsaison größer und größer. Doch seit Saisonbeginn prägt er das Spiel der Münchner gleich auf mehreren Positionen. So half Laimer auch schon als Linksverteidiger aus. Am häufigsten - und besten - spielt er allerdings rechts hinten.

Großes Lob von Matthäus

Als Rechtsverteidiger kommt er oftmals zu Kombinationen mit dem rechten Flügel Michael Olise. Über die letzten Monate hat sich das Zusammenspiel der beiden noch weiter verbessert - das erkennt auch Lothar Matthäus an.

In seiner Kolumne auf Sky schreibt der DFB-Rekordspieler: "Laimer bildet zusammen mit Michael Olise ein Duo, ähnlich wie Philipp Lahm und Arjen Robben."

Dementsprechend wäre ein Abgang von Österreichs Fußballer des Jahres im nächsten Jahr auch "ein Verlust". Laimers Vertrag läuft 2027 aus, die Vertragsgespräche sollen aus Vereinssicht suboptimal laufen.

Der ÖFB-Kicker wird sogar bei Real gehandelt >>>

