Co-Trainer verlässt Klub von ÖFB-Quartett

Beim SV Werder Bremen stehen vier Österreicher unter Vertrag. Ein Co-Trainer hat den Klub jetzt verlassen.

Werder Bremen und Co-Trainer Raphael Duarte gehen getrennte Wege.

Nach einem Gespräch mit Geschäftsführer Fußball Clemens Fritz verlässt der Luxemburger den Klub.

Gemeinsam mit Cheftrainer Horst Steffen wechselte der 29-Jährige im vergangenen Sommer aus Elversberg an die Weser, nach der Freistellung von Horst Steffen betreute er gemeinsam mit Christian Groß das Team interimistisch.

Neuer Cheftrainer als Auslöser für Aus

"In der neuen Konstellation mit Daniel Thioune als Cheftrainer haben sich aber die Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die Co-Trainer verändert. Auch weil Daniel mit Jan Hoepner einen ihm vertrauten Co-Trainer mitgebracht hat. Vor diesem Hintergrund sind wir mit Raphael ins Gespräch gekommen, da sich seine Rolle am deutlichsten im Vergleich zur Zeit unter Horst Steffen gewandelt hat", erklärt Fritz den Abgang.

Mit Maximilian Wöber, Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid steht derzeit ein ÖFB-Quartett beim Klub unter Vertrag. Die Bremer stehen mit 19 Punkten derzeit am Relegationsplatz.

