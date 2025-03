Rose erhöht in Leipziger Krise den Druck auf Baumgartner

RB Leipzig und Christoph Baumgartner befinden sich aktuell in einer schwierigen Phase.

Während die "Roten Bullen" in der Liga als Tabellensechster stark hinter den eigenen Erwartungen zurückliegen, warfen den ÖFB-Teamspieler immer wieder leichte Blessuren zurück. Zudem fehlte er zuletzt gesperrt.

Baumgartner pendelte in dieser Saison immer wieder zwischen Startelf und Ersatzbank, profitierte bei einigen Startelf-Einsätzen von Verletzungen diverser Konkurrenten, wie Simons oder Nusa. Jedenfalls hat Trainer Marco Rose seine Ansprüche an den österreichischen Offensivspieler nun erhöht.

"Es ist seine zweite Saison hier, mit dem Ziel, sich in die Startelf zu spielen. Da kämpfen wir. Da kämpft er und ich mit ihm", so Rose über Baumgartner im Vorfeld des Topspiels am Samstag gegen Borussia Dortmund (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

"Muss sich unseren Ambitionen anpassen"

Der Deutsche ist zwar fest von den Qualitäten vom 25-Jährigen überzeugt, erhofft sich aber dennoch, dass dieser den nächsten Schritt in der Entwicklung geht: "Baumi muss sich unseren Ambitionen dann auch anpassen und sich weiterentwickeln. Das bedeutet, mit Druck umgehen zu können."

Lob gab es aber für seinen Einsatz: "Er ist grundsätzlich ein positiver Spieler, der immer will und den ich sehr gerne dabei unterstütze, diese Schritte, die noch ein stückweit fehlen, dann auch gemeinsam zu gehen."

Beim Topspiel gegen Dortmund wird Baumgartner aber wohl vorerst auf der Bank platznehmen. Wie hoch der Druck auf Rose und Leipzig in diesem vielleicht entscheidenden Spiel aber ist, dürfte ohnehin klar sein.

Endspiel für Rose

Nach Informationen der "Bild" ist die Partie für Rose auch ein Endspiel. Sollten die Sachsen verlieren, würde am Sonntag eine Sitzung der Verantwortlichen stattfinden und sich über die Zukunft des ehemaligen Salzburg-Trainers beraten.

Der 48-Jährige steht seit Wochen hart in der Kritik, Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer betonte zuletzt mehrfach, die Saison mit Rose beenden zu wollen. Sollte jedoch der Rückstand auf die anvisierten Champions League-Plätze zu groß werden, könnte es doch noch zu einem Trainerwechsel in Sachsen kommen.

Die Verantwortlichen von RB befinden sich ohnehin schon auf der Suche nach einem Rose-Nachfolger ab Sommer. Kandidaten hierfür sind Sebastian Hoeneß, Oliver Glasner und Roger Schmidt (Alle Infos >>>).

