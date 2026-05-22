RW Essen RW Essen RWE
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth SGF
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
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NEWS

Essen hofft nach Relegation-Hinspielsieg weiter auf 2. Liga

Bei Greuther Fürth werden die Sorgenfalten hingegen immer größer.

Essen hofft nach Relegation-Hinspielsieg weiter auf 2. Liga Foto: © IMAGO / Nico Herbertz
Textquelle: © LAOLA1
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Die SpVgg Greuther Fürth unterliegt im Relegations-Hinspiel der 2. deutschen Bundesliga RW Essen mit 0:1.

Das Goldtor für das Heimteam erzielt Torben Müsel in der 62. Minute durch einen sehenswerten Freistoß. Der Drittligist darf daher weiter auf den Aufstieg nach nahezu 20 Jahren hoffen.

Bei den Gästen werden die Sorgenfalten hingegen immer größer. Es wäre der erste Abstieg in die dritte Klasse seit 1997. Essen schaffte hingegen nach schwierigen Zeiten erst 2022 den Aufstieg in diese Liga.

Das Rückspiel findet am Dienstag statt.

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