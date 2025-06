Rekordsumme: BVB einig mit Bellingham

Der Transfer von Jobe Bellingham zu Borussia Dortmund steht vor dem Abschluss.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der BVB 33 Millionen Euro Fixablöse an Sunderland zahlen. Mit etwaigen Boni in Höhe von fünf Millionen Euro würde der Engländer der teuerste Neuzugang in der Geschichte des Vereins sein.

Der 19-Jährige soll schon bei der am 14. Juni startenden Klub-WM für Dortmund auflaufen und dafür sogar auf ein Antreten bei der U21-EM verzichten.

Bereits sein Bruder Jude spielte von 2020 bis 2023 beim BVB und reifte dort zum Weltstar, eher er den Klub für eine Ablösesumme von 113 Millionen Euro in Richtung Real Madrid verließ.

