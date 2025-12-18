Bahnt sich Zukunftsentscheidung um Ex-Austria-Kicker Martel an?

Wie geht es für Ex-Austria-Wien-Akteur Eric Martel ab kommendem Sommer weiter?

Der 23-Jährige, dessen Vertrag Ende Juni 2026 beim 1. FC Köln ausläuft, tendiert offenbar dazu, bei den Geißböcken zu bleiben. Gegenüber "Sky" sagt Martel dazu:

"Die Entwicklung im Verein ist gerade sehr positiv. Nach der Hinrunde werde ich mir dann durch den Kopf gehen lassen, wie sich alles hier entwickelt hat und dann werden wir zusammen eine Entscheidung treffen. Als Fußballer gucke ich aber natürlich immer auch, was ich in der Zukunft machen will. Das ist völlig normal und deswegen denke ich auch darüber nach."

"Mit dem FC in der Champions League zu spielen..."

Gut möglich also, dass der Sechser auch längerfristig beim Aufsteiger der Deutschen Bundesliga bleiben wird.

Auch deswegen, weil Martel ein klares, wenn auch noch weit entferntes Ziel mit Köln hat: "Mit dem FC in der Champions League zu spielen, das wäre schon Wahnsinn."

Der 23-Jährige kam im Sommer 2022 zum FC. Zuvor war Martel von RB Leipzig an den FK Austria Wien für eineinhalb Spielzeiten verliehen. Für die "Veilchen" bestritt Martel 56 Spiele und steuerte vier Tore sowie fünf Assists bei.