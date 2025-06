ÖFB-Juwel erteilte Rapid wohl Absage

Christopher Olivier (19) gilt als einer der vielversprechendsten österreichischen Talente. Der Vorarlberger spielt seit 2022 für den VfB Stuttgart, schaffte es dort auch schon einmal in der UEFA Champions League in der Kader der Profis. Ansonsten spielte er für das zweite Team in der 3. Liga und lief für die U19 auf.

Um ihn näher an die Profis heranzuführen, war zuletzt auch eine Leihe Thema. Zweitligist Holstein Kiel und der SK Rapid haben laut "Krone" angeklopft.

Den Vorarlberger hat aber ein Gespräch mit Sebastian Hoeneß von einem Verbleib überzeugt, beim VfB darf er mit den Profis in die Vorbereitung starten. Damit bleibt Olivier dem DFB-Pokalsieger weiter erhalten.

