Der Vertrag von Jonathan Tah bei Bayer Leverkusen läuft mit Saisonende aus - damit ist er ablösefrei zu haben und kann sich seinen neuen Arbeitgeber frei auswählen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat der FC Bayern München bereits den Zuschlag bekommen.

Das einzige Problem: Die Münchner hätten gerne, dass der DFB-Nationalspieler bereits bei der Mitte Juni startenden Klub-WM für sie aufläuft, Tahs Vertrag in Leverkusen endet jedoch erst mit 30. Juni.

Wie der "kicker" berichtet, sei Leverkusen gewillt, Tah schon früher freizugeben, verlangt dafür jedoch eine "kleine bis eher mittlere Millionensumme" von den Bayern.

Retourkutsche von Leverkusen?

Offenbar handle es sich dabei auch um eine Retourkutsche der Leverkusener. Doch was war passiert? Schon im vergangenen Sommer war der FC Bayern hinter Tah her, schraubte seine ursprünglich angebotene Ablösesumme von einem Tag auf den anderen aber wieder herunter. Das hat man in Leverkusen nicht vergessen.

Ein Transfer in diesem Sommer dürfe jedoch nicht mehr scheitern. Laut "Sky" soll der 29-jährige Innenverteidiger seinen Medizincheck beim FC Bayern kommende Woche absolvieren.

