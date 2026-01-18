Kehrt Xabi Alonso in die Bundesliga zurück?

Kommt es zur Bundesliga-Rückkehr von Xabi Alonso?

Nicht einmal eine Woche nachdem sich Real Madrid offiziell vom Basken getrennt hat, kursieren bereits die ersten Gerüchte um seinen potenziellen nächsten Verein.

Wie "Bild"-Reporter Marc Schmidt berichtet, sei Alonso bei Eintracht Frankfurt durchaus eine Option. Die Adler trennten sich am heutigen Sonntag von Dino Toppmöller. Hier nachlesen >>>

Sportchef werde "zumindest abklopfen"

"Nach unseren Infos ist es tatsächlich so, dass Markus Krösche (Sportvorstand der SGE, Anm.) mit einem Kontakt zu Alonso liebäugelt. Er ist sehr überzeugt von ihm als Trainer", meint Schmidt und betont anschließend, dass Krösche "ab und zu für etwas Verrücktes zuständig" sei.

Abgesehen von der sportlichen Ambition Alonsos könnte das Gehalt ein K.o.-Kriterium werden. Der Bild-Reporter geht trotzdem davon aus, dass der Sportchef es probieren wird: "Selbst wenn man glaubt, Eintracht könnte Alonso vielleicht nicht finanzieren, wird Krösche dennoch einen Anruf tätigen und zumindest abklopfen, ob es eine Chance gebe."

Ex-Leipzig-Trainer ein heißer Kandidat

Wie "Bild" und "kicker" berichten, gibt es wohl einen etwas realistischeren Kandidaten: Marco Rose.

Kein Thema soll hingegen Edin Terzic sein, der von anderen Medien ebenfalls als Toppmöller-Nachfolger gehandelt wurde.