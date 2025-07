Der Hamburger SV könnte mit einer neuen Nummer eins in die kommende Bundesliga-Saison gehen.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, soll der Aufsteiger unmittelbar vor der Verpflichtung von Bayern-Ersatzkeeper Daniel Peretz stehen. Der 25-Jährige ist in der Rangordnung aktuell nur der dritte Torhüter im Bunde und soll leihweise zu den Hamburgern wechseln, wo er Spielpraxis sammeln soll. Eine Kaufoption beinhaltet der Deal laut Plettenberg nicht.

Beim HSV soll Peretz mit dem bisherigen Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes um den Platz zwischen den Pfosten konkurrieren. Der 32-jährige Deutsch-Portugiese war bei den "Rothosen" nicht unumstritten und verlor in der Vergangenheit bereits seit seinen Stammplatz, konnte sich aber zurück in die erste Elf kämpfen. Nun steht ihm ein weiteres Duell bevor.

Sieben Einsätze beim FC Bayern

Peretz wechselte im Sommer 2023 für fünf Millionen Euro aus seiner Heimat Israel nach München, wo er bislang auf sieben Einsätze kommt. Seit dem Wechsel von Jonas Urbig an die Isar kam der 25-Jährige allerdings nicht mehr zum Zug. Eine Leihe im Winter scheiterte unter anderem an einer Verletzung an der Niere. In München besitzt Peretz noch einen Vertrag bis 2028.

