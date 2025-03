Per Leihe: Güler und Endrick im Sommer in die Bundesliga?

Verleiht Real Madrid im Sommer zwei Ausnahmetalente?

Sowohl Arda Güler als auch Endrick kommen in dieser Saison nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus. Ob der großen Qualität in der Offensive ist ausreichend Spielpraxis in dieser Saison schwierig. Zur kommenden Saison möchte Real das aber nun ändern.

Die beiden Top-Talente könnten nun im Sommer verliehen werden und so bei einem anderen Verein die nächsten Entwicklungsschritte gehen. Wie die "Sport Bild" berichtet soll es konkretes Interesse aus der deutschen Bundesliga geben.

Arda Güler soll bei Eintracht Frankfurt ein Kandidat sein, während RB Leipzig sowohl den türkischen Nationalspieler als auch Endrick als "interessante Optionen für den Sommer" sieht. Kontakt soll aber zwischen den Klubs bzw. den Spielern noch keiner stattgefunden haben.

Hauptsächlich Kurzeinsätze

Endrick kam im Sommer 2024 für 47,50 Millionen Euro von Palmeiras in die spanische Hauptstadt. In seiner Debütsaison kommt der 18-jährige Brasilianer zwar auf 27 Pflichtspieleinsätze, in denen er sechs Tore beisteuerte. Diese 27 Einsätze verteilen sich jedoch auf nur 490 Spielminuten. Viel zu wenig für den Youngster.

Bei Güler sehen die Zahlen leicht besser aus, er kommt immerhin auf 1082 Einsatzminuten verteilt auf 29 Partien in denen er drei Tore und fünf Vorlagen lieferte. Doch auch für den 20-jährigen Offensivspieler ist das zu wenig. Demzufolge könnte eine Leihe im Sommer durchaus eine realistische Option darstellen.

