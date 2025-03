"Real war heute effizienter" - Atletico darf dennoch hoffen

Am Samstag setzte es in der spanischen La Liga im Titelkampf mit der 1:2-Pleite gegen Betis Sevilla noch einen bitteren Rückschlag, am Dienstag bog Real Madrid in der Champions League wieder in die Erfolgsspur ein.

Mit 2:1 konnte Stadtrivale Atletico im Bernabeu im Achtelfinal-Hinspiel niedergerungen werden.

Im Vergleich zur Betis-Partie nahm Real-Coach Carlo Ancelotti, der wegen einer Gelb-Sperre auf Stürmer-Star Bellingham verzichten musste, drei Änderungen vor: Asencio, Valverde und Camavinga rückten für Alaba, Vazquez und Modric in die Startelf.

Schnelle Führung bringt Real nicht die erhoffte Sicherheit

Schon in der vierten Minute jubelte die Fans der Königlichen über die schnelle Führung: Rodrygo trifft nach einem herrlichen Steilpass von Valverde ins linke Eck.

Doch der Traumstart brachte Real nicht die erhoffte Kontrolle über die Partie. Die Gäste erfingen sich schnell und erarbeiteten sich sogar eine leichte Überlegenheit, die sogar noch mit dem Ausgleich in Hälfte eins belohnt wurde.

Alvarez vollendet mit einem wunderschönen Abschluss mit Hilfe der rechten Innenstange (32.). Ein Treffer, der sogar dessen Coach Diego Simeone ins Staunen versetzte.

Da Torchancen ansonsten auf beiden Seiten Mangelware blieben, ging es mit einem 1:1 in die Kabine.

Real nach Kabinenpredigt stärker

Real-Coach Ancelotti war über die Vorstellung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten alles andere als glücklich: "In der ersten Hälfte hatten wir unnötige Ballverluste und fehlende Geduld, trotz eines guten Starts.“

Die Kabinenpredigt zeigte Wirkung: Real begann deutlich spritziger. Vor allem Brahim Diaz, der sich zehn Minuten durch die halbe Atletico-Abwehr dribbelte und mit einem schönen Schlenzer zum 2:1 einnetzte.

Real-Goalie Courtois bewahrte sein Team kurz danach mit einer Glanzparade bei einem Griezmann-Schuss vor dem neuerlichen Ausgleich.

In Folge spielten die Königlichen den knappen Vorsprung sicher über die Zeit. Ohne selbst große Chancen zuzulassen, aber auch selbst gefährlich zu werden.

Camavinga mit Rückenbeschwerden ausgewechselt

"In der zweiten Halbzeit spielten wir besser, gingen in Führung und kontrollierten das Spiel durch Pressing und kompakte Defensive“, war Ancelotti dann aber trotzdem mit seinen Mannen zufrieden. Siegtorschütze Diaz meinte: "Ich bin glücklich über mein Tor und den Sieg. Wir haben als Team hart gearbeitet und freuen uns auf das Rückspiel."

Bezüglich der Auswechslung von Camavinga erklärte Ancelotti, dass dieser aufgrund von Rückenbeschwerden in der 62. Minute durch Modric ersetzt wurde.

Atletico-Coach Simeone: "Werden im Rückspiel alles geben"

Atletico-Trainer Diego Simeone meinte nach der Partie: „Es war ein intensives Spiel zwischen zwei starken Mannschaften. Wir hatten unsere Chancen, aber Real Madrid war heute effizienter. Wir werden im Rückspiel alles geben, um das Ergebnis zu drehen."

Auch Ancelotti erwartet "ein schwieriges Rückspiel. Beide Teams agieren auf einem hohen Niveau.“

