Rasmus Kristensen steht vor einem fixen Wechsel zu Eintracht Frankfurt.

Der 27-jährige Däne ist diese Saison von Leeds United ausgeliehen, nun soll der ehemalige Salzburger fest an den Main wechseln.

Wie "Sky Sport" berichtet, dürfte sich die SGE mit den Leeds-Verantwortlichen geeinigt haben. Dabei soll Sportvorstand Markus Krösche die Kaufoption in Höhe von zehn bis zwölf Millionen noch einmal auf sechs Millionen Euro gedrückt haben - mit Boni könnten rund acht Millionen Euro zum Championship-Spitzenreiter fließen.

Kristensen nach Salzburg-Abgang bereits zweimal verliehen

Der Rechtsverteidiger soll demnach einen Vertrag bis 2029 erhalten. Allerdings wird es bis zur offiziellen Verkündung noch ein wenig dauern.

Wettbewerbsübergreifend kommt Kristensen in dieser Saison auf 30 Spiele, in denen er zwei Tore erzielt und weitere drei aufgelegt hat. Der dänische Nationalspieler ist 2019 für fünf Millionen Euro nach Salzburg gewechselt, drei Jahre später ist er zu Leeds gewechselt. Vergangene Saison ist er bereits an die AS Roma verliehen worden.