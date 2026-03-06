NEWS

Abgang bestätigt: Hoffenheim holt neues Stürmer-Talent

St. Gallens Cheftrainer Enrico Massen verkündete den Abgang des 20-Jährigen. Damit steht einem Transfer zur TSG nichts mehr im Weg.

Abgang bestätigt: Hoffenheim holt neues Stürmer-Talent Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der erste Sommer-Neuzugang von Andreas Schicker ist so gut wie fix.

Schon seit mehreren Wochen wird Alessandro Vogt (St. Gallen) mit der TSG 1899 Hoffenheim in Verbindung gebracht. Nun ist die Entscheidung offenbar gefallen.

Wie der "kicker" berichtet, bestätigte Vogts Trainer Enrico Maassen den Abgang des 20-Jährigen. Der Mittelstürmer habe laut diversen Medienberichten eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Für diese Summe wird Vogt, der einen Marktwert von 6 Millionen Euro besitzt, im Sommer auch nach Sinsheim wechseln.

Mehr zum Thema

Gelungener Deal: Freund soll Upamecano überzeugt haben

Gelungener Deal: Freund soll Upamecano überzeugt haben

Deutsche Bundesliga
11
Marco Friedl überredete Werder-Führungsspieler zum Verbleib

Marco Friedl überredete Werder-Führungsspieler zum Verbleib

Deutsche Bundesliga
Bayern-Probleme bei Laimer-Gespräche? Das sagt Christoph Freund

Bayern-Probleme bei Laimer-Gespräche? Das sagt Christoph Freund

Deutsche Bundesliga
8
Nur ein Tag Pause? Auf Bayern oder Stuttgart wartet Terminchaos

Nur ein Tag Pause? Auf Bayern oder Stuttgart wartet Terminchaos

Deutsche Bundesliga
Bayern muss vorerst auf Harry Kane verzichten

Bayern muss vorerst auf Harry Kane verzichten

Deutsche Bundesliga
Vertrag läuft aus: Verlängert BVB mit seinem verletzten Kapitän?

Vertrag läuft aus: Verlängert BVB mit seinem verletzten Kapitän?

Deutsche Bundesliga
2
Nach Leihabbruch: Ex-Sturm-Profi ohne Einsatz für Leverkusen

Nach Leihabbruch: Ex-Sturm-Profi ohne Einsatz für Leverkusen

Deutsche Bundesliga
11

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Andreas Schicker FC St. Gallen Super League Transfermarkt