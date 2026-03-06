NEWS
Abgang bestätigt: Hoffenheim holt neues Stürmer-Talent
St. Gallens Cheftrainer Enrico Massen verkündete den Abgang des 20-Jährigen. Damit steht einem Transfer zur TSG nichts mehr im Weg.
Der erste Sommer-Neuzugang von Andreas Schicker ist so gut wie fix.
Schon seit mehreren Wochen wird Alessandro Vogt (St. Gallen) mit der TSG 1899 Hoffenheim in Verbindung gebracht. Nun ist die Entscheidung offenbar gefallen.
Wie der "kicker" berichtet, bestätigte Vogts Trainer Enrico Maassen den Abgang des 20-Jährigen. Der Mittelstürmer habe laut diversen Medienberichten eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 2,5 Millionen Euro.
Für diese Summe wird Vogt, der einen Marktwert von 6 Millionen Euro besitzt, im Sommer auch nach Sinsheim wechseln.