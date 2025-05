Offiziell: Das ist neue Cheftrainer vom FC Augsburg

Nun ist es offiziell: Sandro Wagner ist der neue Cheftrainer vom FC Augsburg!

Der 37-Jährige unterzeichnet einen bis Juni 2028 gültigen Dreijahresvertrages und übernimmt somit die Nachfolge von Jess Thorup.

"Es war mein Ziel, selbst als Cheftrainer in der Bundesliga zu arbeiten. Die Gespräche haben mich überzeugt, dass die Aufgabe beim FC Augsburg genau der richtige Schritt ist. Der FCA hat eine klare Philosophie, die sehr gut zu meiner Spielidee passt. Ich bin ein junger Trainer, der sich gemeinsam mit dem Verein entwickeln möchte. Die Rahmenbedingungen dafür sind in Augsburg hervorragend", so Wagner.

Zuletzt war der einstige deutsche Nationalspieler als Co-Trainer von Julian Nagelsmann tätig.

"Cheftrainer, der Fußball lebt"

"„Wir freuen uns, dass wir mit Sandro Wagner einen Cheftrainer für unseren FCA gewinnen konnten, der Fußball lebt. Sandro ist hochambitioniert und bekennt sich klar zur Ausrichtung unseres FCA. Bei seinen bisherigen Stationen hat er bereits unter Beweis gestellt, dass er Mannschaften besser machen und Spieler entwickeln kann", meint Geschäftsführer Michael Ströll.

Er fügt hinzu: " Sandro ist sehr akribisch und kann eine Mannschaft auch mit seiner Emotion packen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit ihm."

