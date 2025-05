Schnappt sich ein österreichischer Bundesligist ein Talent des FC Bayern München?

Wie die "Bild" berichtet, soll Jonathan Asp Jensen aktuell Begehrlichkeiten im Ausland wecken - unter anderem aus der ADMIRAl Bundesliga. Um welche Klubs es sich dabei konkret handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Fix ist allerdings, dass Asp Jensen, der als eines der größten Talente im Nachwuchs der Münchner gilt, den Klub im Sommer auf Leihbasis verlassen und Spielpraxis auf höherem Niveau erlangen soll. Neben Klubs aus Österreich sollen sich auch Schweizer Erstligisten - unter anderem Grasshoppers Zürich - sowie deutsche Zweitligisten um eine Leihe des 19-jährigen Dänen bemühen.

Bundesliga-Debüt unter Tuchel

Der Däne ist im offensiven Mittelfeld beheimatet und kam für die zweite Mannschaft der Münchner in der viertklassigen Regionalliga Bayern in dieser Saison auf 23 Einsätze, in denen er fünf Tore und elf Assists beisteuerte.

Dazu ist Asp Jensen regelmäßig Trainingsgast in der ersten Mannschaft und feierte im Mai 2024 unter Thomas Tuchel sein Bundesligadebüt. In dieser Saison stand er im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen Inter Mailand im Spieltagskader des deutschen Rekordmeisters.

Ursprünglich stammt der 19-Jährige aus dem Nachwuchs von Midtjylland. Von dort wechselte er im Sommer 2022 für eine Ablösesumme in Höhe von 1,2 Millionen Euro an die Säbener Straße. Dort läuft sein Vertrag bis Sommer 2028.

