ÖFB-Youngster Amar Selimovic hat einen neuen Klub!

Der 16-Jährige wechselt aus der Red Bull Akademie in Salzburg zum FC Augsburg, wo er einen "langfristigen Vertrag" unterzeichnet. In der abgelaufenen Saison konnte der offensive Mittelfeld-Mann in der ÖFB U16-Jugendliga in 17 Spielen acht Treffer erzielen.

Sechs Einsätze für ÖFB-Junioren

Für die U16 des ÖFBs weist er bereits einen Einsatz auf, für die U15 kam er fünfmal zum Zug. "Amar ist ein temporeicher und dribbelstarker Offensivspieler, der viel Zug zum Tor mitbringt. Außerdem verfügt er über eine gute Mentalität und ist in seiner Persönlichkeitsentwicklung schon sehr weit. Sein Potenzial wollen wir weiter fördern und ihn sportlich wie menschlich weiter voranbringen", so Claus Schromm, Cheftrainer Nachwuchs.

Selimovic läuft künftig für die U17 des Bundesligisten auf. Der ÖFB-Youngster wechselte 2016 von seinem Jugendklub Hallein in die Akademie der Salzburger. Jetzt kommt der nächste Schritt.

"Die Bedingungen beim FC Augsburg sind optimal, damit ich die nächsten Schritte gehen kann. Auch die Perspektive, die mir der FCA aufgezeigt hat, hat mich sofort überzeugt. Dafür werde ich weiter alles geben und freue mich auf die nächsten Jahre", so der 16-Jährige.