Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers WOL Arsenal FC Arsenal FC ARS
Endstand
2:2
0:1 , 2:1
  • Hugo Bueno
  • Riccardo Calafiori e
NEWS

Arsenal lässt durch Last-Minute-Eigentor Punkte liegen

Calafiori wird in der 93. Minute eingewechselt und verschuldet noch den späten Ausgleich gegen den Tabellenletzten. Damit schmilzt der Vorsprung weiter.

Arsenal lässt durch Last-Minute-Eigentor Punkte liegen Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Arsenal kommt in der 27. Runde der Premier League bei Schlusslicht Wolverhampton nicht über ein 2:2 hinaus.

Dabei läuft lange alles nach Plan: Saka bringt die "Gunners" in der fünften Minute in Führung. Hincapie kann in der 56. Minute auf 2:0 erhöhen.

Doch Hugo Bueno macht die Partie mit dem Anschlusstreffer noch einmal spannend (56.).

In der Nachspielzeit folgt dann die bittere Pointe: Riccardo Calafiori, erst eine Minute zuvor eingewechselt, um das Ergebnis zu sichern, lenkt den Ball in der 90.+4 Minute unglücklich ins eigene Tor und beschert Wolverhampton Wanderers so den 2:2-Ausgleich.

Arsenal hat damit bei einem Spiel mehr fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester City.

