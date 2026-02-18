-
Arsenal lässt durch Last-Minute-Eigentor Punkte liegen
Calafiori wird in der 93. Minute eingewechselt und verschuldet noch den späten Ausgleich gegen den Tabellenletzten. Damit schmilzt der Vorsprung weiter.
Arsenal kommt in der 27. Runde der Premier League bei Schlusslicht Wolverhampton nicht über ein 2:2 hinaus.
Dabei läuft lange alles nach Plan: Saka bringt die "Gunners" in der fünften Minute in Führung. Hincapie kann in der 56. Minute auf 2:0 erhöhen.
Doch Hugo Bueno macht die Partie mit dem Anschlusstreffer noch einmal spannend (56.).
In der Nachspielzeit folgt dann die bittere Pointe: Riccardo Calafiori, erst eine Minute zuvor eingewechselt, um das Ergebnis zu sichern, lenkt den Ball in der 90.+4 Minute unglücklich ins eigene Tor und beschert Wolverhampton Wanderers so den 2:2-Ausgleich.
Arsenal hat damit bei einem Spiel mehr fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester City.