NEWS

Last Minute! Stuttgart festigt Champions-League-Platz

Der VfB fährt zum zweiten Mal binnen weniger Tage in allerletzter Minute Big Points ein.

Last Minute! Stuttgart festigt Champions-League-Platz Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Fans des VfB Stuttgart müssen sich dieser Tage in viel Geduld üben.

Nachdem die Schwaben erst am Donnerstag in letzter Minute einen 3:2-Sieg über die Young Boys Bern in der Europa League einfuhren, schlagen sie auch in der Deutschen Bundesliga wieder ganz spät zu.

Dank eines Treffers von Ermedin Demirovic in der 90. Minute schlägt der VfB den SC Freiburg an Spieltag 20 mit 1:0.

Demirovic macht es traumhaft

Die Stuttgarter Hausherren dominieren den ersten Durchgang nach Belieben, Freiburg steht tief und lauert auf Konter. Der Führung am nächsten kommt der VfB in Minute 28., als Matthias Ginter gegen Deniz Undav auf der Linie klären muss.

Auch im zweiten Durchgang bleiben die Stuttgarter am Drücker, kommen aber lange zu kaum klaren Chancen - bis zur Schlussminute.

In dieser zieht Undav über links auf und legt auf Demirovic zurück, der sich den Ball einmal selbst aufspielt und ihn dann von außerhalb des Strafraums sehenswert im langen Eck versenkt - 1:0 (90.).

Freiburg hat unmittelbar danach die Chance auf den Ausgleich, doch Alexander Nübel kann einen Ogbus-Abschluss parieren (90.+2).

Keine Österreicher im Einsatz

Beim VfB fehlt ÖFB-Talent Yanik Spalt, anders als zuletzt in der Europa League, im Kader. Bei den Breisgauer Gästen fällt Philipp Lienhart mit einer Bauchmuskelverletzung weiterhin verletzt aus. Junior Adamu steht nicht im Kader, da er sich zu Vertragsgesprächen in Glasgow befinden soll.

Stuttgart behält damit sicher Rang vier der Tabelle. Freiburg ist Siebter.

