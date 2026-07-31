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Fix! Newcastle verliert kurz vor Saisonstart Trainer

Nach fünf Jahren gehen Howe und der Premier-League-Klub getrennte Wege. Als Top-Nachfolger gilt ein ehemaliger Salzburg-Trainer.

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Newcastle steht kurz vor Saisonbeginn ohne Cheftrainer da.

Bereits zuvor gab es Gerüchte, dass Eddie Howe zurücktritt, nun ist es fix. Wie der Verein am Freitag mitteilt, verlässt der 48-Jährige den Klub nach fünf Jahren.

"Nach einer Phase persönlicher Reflexion habe ich entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, meine Rolle als Cheftrainer von Newcastle United niederzulegen", wird Howe zitiert.

Auch die Trainer Jason Tindall, Graeme Jones, Stephen Purches und Simon Weatherstone verlassen Newcastle, ebenso wie Dan Hodges (Head of Performance).

Folgt Jaissle auf Howe?

Topkandidat auf die Nachfolge soll Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle sein (mehr dazu >>>). Bestätigt ist dies noch nicht. Der Klub schreibt: "Der Prozess zur Verpflichtung eines neuen Cheftrainers befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium, Updates werden in Kürze bekannt gegeben."

Aktuell steht der Deutsche noch bei Al-Ahli unter Vertrag. Als Co-Trainer könnte der Tiroler Alexander Hauser fungieren.

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