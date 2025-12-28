NEWS

Leihabbruch! ÖFB-Talent kehrt zu Stammklub zurück

Nach einem halben Jahr endet für den 20-Jährigen die Zeit in der 2. Bundesliga bereits.

Leihabbruch! ÖFB-Talent kehrt zu Stammklub zurück Foto: © GEPA
ÖFB-Legionär Florian Micheler verlässt den deutschen Zweitligisten Arminia Bielefeld mit sofortiger Wirkung.

Wie sein Stammklub, die TSG 1899 Hoffenheim, am Sonntag mitteilt, wird die ursprünglich bis Sommer 2026 datierte Leihe des 20-Jährigen vorzeitig abgebrochen. Über die Hintergründe machten die Sinsheimer zwar keine Angaben, dafür ursächlich ist aber wohl die ausbleibende Spielzeit von Micheler beim Aufsteiger.

In der Hinrunde lief er nur vier Mal für die Bielefelder auf, lieferte dabei eine Vorlage. Zuletzt stand er fünf Mal in Folge nicht im Kader.

"Rückkehr der richtige Schritt"

"Für seine weitere sportliche Entwicklung sind konstante Spielzeiten entscheidend, die wir ihm aktuell nicht in dem gewünschten Umfang ermöglichen können. Vor diesem Hintergrund ist die Rückkehr nach Hoffenheim zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Schritt", sagt Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel zu dem Abschied des ÖFB-Legionärs.

"Wir danken Florian für seinen Einsatz und sein vorbildliches Verhalten und wünschen ihm für seinen weiteren sportlichen Weg alles Gute", so der 46-Jährige.

Zukunft ungewiss

Wie es für Micheler nun weitergeht, steht noch nicht fest. Am wahrscheinlichsten ist wohl eine weitere Leihe.

Bei der formstarken TSG, wo der Innsbrucker insgesamt auf vier Profieinsätze kommt, ist für den ÖFB-U21-Teamspieler aufgrund der starken Konkurrenz aktuell wohl kein Platz. In Hoffenheim besitzt er noch einen langfristigen Vertrag.

