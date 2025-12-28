Ansakonferenz

Christoph Baumgartner 2025: Ein Jahr mit zwei Gesichtern?

Die Ansakonferenz blickt auf das Jahr 2025 von ÖFB-Shootingstar Christoph Baumgartner – 2026 könnte für "Baumi" das entscheidende Jahr werden.

Top oder Flop? Wie lief das Jahr 2025 für unsere ÖFB-Stars?

In vier kurzen Spezial-Ausgaben analysiert die Ansakonferenz die Performance unserer Österreicher.

Heute im Fokus: Christoph Baumgartner. Erst schleppend gestartet, dann unter Ole Werner einer der gefährlichsten Mittelfeldspieler der Liga. July und Patrick diskutieren seine prägenden Momente, seine Rolle im Nationalteam, die Entwicklung bei Leipzig und welche Weichen 2026 für Baumgartners Karriere gestellt werden könnten.

Hier ansehen:

Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

