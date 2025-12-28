Christoph Baumgartner 2025: Ein Jahr mit zwei Gesichtern?

Top oder Flop? Wie lief das Jahr 2025 für unsere ÖFB-Stars?

In vier kurzen Spezial-Ausgaben analysiert die Ansakonferenz die Performance unserer Österreicher.

Heute im Fokus: Christoph Baumgartner. Erst schleppend gestartet, dann unter Ole Werner einer der gefährlichsten Mittelfeldspieler der Liga. July und Patrick diskutieren seine prägenden Momente, seine Rolle im Nationalteam, die Entwicklung bei Leipzig und welche Weichen 2026 für Baumgartners Karriere gestellt werden könnten.

