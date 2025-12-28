Monatelang kein Gehalt: Gladbach-Angreifer bricht Türkei-Leihe ab

Im vergangenen Sommer wechselte Tomas Cvancara leihweise von Borussia Mönchengladbach zum türkischen Erstligisten Antalyaspor. Nach einem halben Jahr ist das Kapitel für den Tschechen aber wieder vorbei.

Nach elf Einsätzen, in denen ihm ein Treffer gelang, kehrt der 25-Jährige zu den "Fohlen" zurück, die Leihe wurde vorzeitig beendet.

Der Grund: Cvancara erhielt 14 Wochen lang kein Gehalt von seinem Leihklub, der gemäß des Leihvertrags das volle Gehalt übernehmen müsste. Der Angreifer legte deswegen eine Beschwerde beim Weltverband FIFA ein.

Daraufhin soll der Mittelstürmer bei den Türken sportlich keine Rolle mehr gespielt haben, stand zuletzt drei Mal in Folge nicht im Kader.

Neue Chance unter Polanski?

"Wir können bestätigen, dass der Vertrag von Tomas in der Türkei gekündigt wurde. Wir erwarten ihn zum Trainings-Kickoff am 2. Januar am Borussia-Park", bestätigte Gladbach-Sportdirektor Rouven Schröder die Rückkehr des Tschechen.

Unter Neo-Cheftrainer Eugen Polanski könnte sich für Cvancara bei dem Bundesligisten dann eine neue Chance bieten, sich doch noch durchzusetzen. Im Sommer 2023 für rund zehn Millionen Euro aus Prag nach Mönchengladbach gewechselt, konnte er dort nicht vollumfänglich überzeugen. In 54 Pflichtspielen traf der achtfache Nationalspieler acht Mal, lieferte zudem zwei Vorlagen.

Sein Vertrag am Niederreihn läuft noch bis Sommer 2028.