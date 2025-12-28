NEWS

Saisonaus und Leihabbruch? Star-Stürmer vor Abschied aus Bremen

Die Werderaner müssen in der Rückrunde wohl auf einen der wertvollsten Spieler im Kader verzichten. Ihm droht eine Operation am Knie.

Saisonaus und Leihabbruch? Star-Stürmer vor Abschied aus Bremen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Verliert der SV Werder Bremen im Winter seinen wertvollsten Stürmer?

Wie die üblicherweise gut informierte "Deichstube" berichtet, soll Leihspieler Victor Boniface vor einer Rückkehr zu seinem Stammklub Bayer Leverkusen stehen. Ihm sollen Ärzte beider Klubs zu einer Knie-Operation geraten haben. Boniface hat bereits seit Monaten mit Knieproblemen zu kämpfen, fiel zuletzt auch aus.

Ein medizinischer Eingriff würde für den 25-Jährigen aber gleichzeitig auch das Saison-Aus bedeuten - und den damit einhergehenden Abschied aus Bremen. Ob sich der Stürmer für eine Operation entscheidet, steht aber noch nicht fest.

Dünne Personaldecke

Der am Deadline Day verpflichtete Nigerianer konnte die Erwartungen an der Weser zwar nicht erfüllen und steht nach vier Monaten noch ohne Tor da, sein Abschied würde aber die ohnehin dünne Personaldecke im Sturm erhöhen.

Neben ihm steht mit Keke Topp nur ein etatmäßiger Mittelstürmer im Kader, in dieser Saison wurden auch Ex-Rapidler Marco Grüll sowie Justin Njinmah in der Zentrale eingesetzt. Insgesamt kommt das Quartett auf fünf Ligatreffer.

Die teuersten deutschen Fußballer jemals

#21 - Karim Adeyemi - 30 Millionen Euro
#21 - Mario Gomez - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Monatelang kein Gehalt: Gladbach-Angreifer bricht Türkei-Leihe ab

Monatelang kein Gehalt: Gladbach-Angreifer bricht Türkei-Leihe ab

Deutsche Bundesliga
Christoph Baumgartner 2025: Ein Jahr mit zwei Gesichtern?

Christoph Baumgartner 2025: Ein Jahr mit zwei Gesichtern?

ÖFB-Team
Premier League heute: Crystal Palace - Tottenham Hotspur

Premier League heute: Crystal Palace - Tottenham Hotspur

Premier League
Salzburg offenbar an Toptalent aus Frankreich interessiert

Salzburg offenbar an Toptalent aus Frankreich interessiert

International
27
Yildiz mit der Entscheidung: Juve feiert knappen Sieg in Pisa

Yildiz mit der Entscheidung: Juve feiert knappen Sieg in Pisa

Serie A
Aston Villa gewinnt dank Watkins-Doppelpack bei Chelsea

Aston Villa gewinnt dank Watkins-Doppelpack bei Chelsea

Premier League
2
Wirtz-Premierentor bringt Liverpool knappen Sieg gegen Wolves

Wirtz-Premierentor bringt Liverpool knappen Sieg gegen Wolves

Premier League
4
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) SV Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen Verletzungspause Victor Boniface