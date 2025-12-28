Saisonaus und Leihabbruch? Star-Stürmer vor Abschied aus Bremen

Verliert der SV Werder Bremen im Winter seinen wertvollsten Stürmer?

Wie die üblicherweise gut informierte "Deichstube" berichtet, soll Leihspieler Victor Boniface vor einer Rückkehr zu seinem Stammklub Bayer Leverkusen stehen. Ihm sollen Ärzte beider Klubs zu einer Knie-Operation geraten haben. Boniface hat bereits seit Monaten mit Knieproblemen zu kämpfen, fiel zuletzt auch aus.

Ein medizinischer Eingriff würde für den 25-Jährigen aber gleichzeitig auch das Saison-Aus bedeuten - und den damit einhergehenden Abschied aus Bremen. Ob sich der Stürmer für eine Operation entscheidet, steht aber noch nicht fest.

Dünne Personaldecke

Der am Deadline Day verpflichtete Nigerianer konnte die Erwartungen an der Weser zwar nicht erfüllen und steht nach vier Monaten noch ohne Tor da, sein Abschied würde aber die ohnehin dünne Personaldecke im Sturm erhöhen.

Neben ihm steht mit Keke Topp nur ein etatmäßiger Mittelstürmer im Kader, in dieser Saison wurden auch Ex-Rapidler Marco Grüll sowie Justin Njinmah in der Zentrale eingesetzt. Insgesamt kommt das Quartett auf fünf Ligatreffer.