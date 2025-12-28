NEWS

Salzburg offenbar an Toptalent aus Frankreich interessiert

Die "Bullen" sollen einen 16-jährigen Angreifer ins Visier genommen haben. Die Konkurrenz im Werben um das Riesentalent ist groß.

Schnappt sich der FC Red Bull Salzburg ein Talent aus Frankreich?

Wie "Africafoot" berichtet, soll der Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga Aly Traoré vom französischen Zweitligisten SC Amiens ins Visier genommen haben.

Der 16-Jährige mit malischen Wurzeln gilt als großes Talent, ist französischer U17-Nationalspieler und feierte erst vor wenigen Wochen sein Profidebüt.

Bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Le Mans wurde der Angreifer 16 Minuten vor Spielende eingewechselt. Auch in den Nachwuchsmannschaften weist Traoré eine gute Torquote auf, erzielte fünf Treffer für Frankreichs U17-Auswahl und sechs Treffer für die U17 von Amiens.

Auch PSG, ManCity & Co. interessiert

Dadurch soll er sich in den Fokus mehrerer europäischer Topklubs gespielt haben. Laut dem Bericht soll neben den Mozartstädtern auch Paris Saint-Germain großes Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Die Pariser sollen bereits Kontakt mit Traorés Beraterteam aufgenommen haben.

Darüber hinaus gelten auch RB Leipzig, AS Monaco, sowie Manchester City und der FC Arsenal als mögliche Interessenten - weswegen es zu einem Wettbieten kommen könnte.

Ein Thema sei ein Transfer aber ohnehin erst im kommenden Sommer, bis dahin soll Traoré in Amiens weiter Profierfahrung sammeln und sich in einem ruhigen Umfeld entwickeln dürfen.

